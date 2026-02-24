Romagna | il lotto zero che rivoluziona economia e mobilità

Il lotto zero, che collega la Secante all’E45, nasce per migliorare la mobilità e sostenere l’economia locale. La consigliera regionale Francesca Lucchi sottolinea che questa infrastruttura rappresenta una priorità urgente, non solo un semplice progetto. La sua realizzazione potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e favorire lo sviluppo delle imprese della zona. La decisione di avviare i lavori è diventata una questione di interesse strategico per la regione.

Il lotto zero che potrebbe cambiare le sorti della Romagna. La consigliera regionale Francesca Lucchi non usa mezzi termini: il lotto zero della Secante e dell'E45 non è solo un progetto, ma una necessità strategica per il futuro della Romagna. A Cesena, questo snodo infrastrutturale è come il punto di partenza per una serie di interventi che potrebbero ridefinire la mobilità e l'economia della regione. Ma cosa rende così cruciale questo specifico tratto di strada? Lucchi sottolinea come il lotto zero sia solo la punta dell'iceberg. Dietro a questa definizione tecnica si nasconde un investimento che potrebbe sbloccare potenzialità ancora inesplorate.