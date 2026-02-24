Roma Termini quando le guardie diventano ladri | 21 militari indagati per furto in un negozio

A Roma Termini, 21 militari della Polfer e dei carabinieri sono stati indagati dopo aver sottratto 184 mila euro da un negozio della stazione. La causa è un furto avvenuto mentre erano di servizio, con alcuni di loro accusati di aver approfittato della loro funzione. Le indagini hanno rivelato che alcuni agenti avevano preso denaro durante i controlli di routine. La scoperta ha portato all’apertura di un procedimento penale. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i pendolari.

A Roma Termini, dove Polfer e carabinieri dovrebbero garantire la sicurezza dei passeggeri e non solo, questa volta alcuni agenti sono passati dalla parte dei ladri. Perché, secondo l'accusa, a rubare in uno store della principale stazione della Capitale non sarebbero stati dei malviventi qualsiasi, ma uomini e donne delle forze dell'ordine. Ventuno tra poliziotti e carabinieri in servizio allo scalo sono indagati per furto aggravato. Secondo l'inchiesta, coordinata dal pm Stefano Oplioio e dal procuratore aggiunto Giovani Conzo, i militari avrebbero sottratto merce da uno store di Via Giolitti, all'interno della stazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ventuno poliziotti e carabinieri indagati per “furti sistematici” in un negozio di Roma TerminiUn dirigente della Polfer, commissari, un ispettore e dodici carabinieri sono coinvolti in un’indagine per furti ripetuti all’interno di un negozio a Roma Termini.

Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini.

