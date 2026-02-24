Roma Termini furti organizzati alla Coin | simulate vendite per coprire ammanco da €184mila 44 indagati di cui 21 poliziotti e carabinieri

A Roma Termini, furti organizzati alla Coin hanno coinvolto 44 persone, tra cui 21 forze dell'ordine, che avrebbero simulato vendite per coprire un ammanco di 184mila euro. Gli indagati avrebbero pianificato il trucco con l'aiuto di una cassiera, creando falsi scontrini e transazioni inesistenti. La scoperta di questa truffa ha portato all'apertura di un'inchiesta dettagliata. La vicenda si concentra sulla complessità delle frodi interne ai negozi.

© Ilgiornaleditalia.it - Roma Termini, furti organizzati alla Coin: "simulate vendite per coprire ammanco da €184mila", 44 indagati di cui 21 poliziotti e carabinieri

Con l'aiuto di una cassiera, gli indagati avrebbero simulato la vendita di capi per un totale di 184mila euro. A lanciare l'allarme il direttore dello store vedendo nell'inventario di febbraio 2024 un buco di denaro insolito e anomalo Fingevano di vendere capi scelti in anticipo e nascosti in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini. Furti alla Coin di Roma Termini, 21 indagati tra poliziotti e carabinieriIl furto avvenuto al negozio Coin di Roma Termini ha portato all’ispezione di 21 persone, tra poliziotti e carabinieri, coinvolti nell’indagine.