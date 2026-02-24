Roma Alfonsi | nel parco dei romanisti messi a dimora 17 nuovi ulivi

Alfonsi ha annunciato che 17 nuovi ulivi sono stati piantati nel parco dei Romanisti, situato nel Municipio Roma VII. La decisione deriva dalla volontà di valorizzare lo spazio pubblico e promuovere la biodiversità locale. I cittadini hanno partecipato attivamente alla piantumazione, contribuendo a rinnovare l’area verde. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra comunità e ambiente, rendendo il parco più accogliente e vivo. La piantumazione si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana.

Sono 17 i nuovi ulivi che sono stati recentemente piantati al parco dei romanisti, situato nel Municipio Roma VII, un'area verde attiva e partecipata dai cittadini. Questo spazio è attualmente oggetto di un importante patto di collaborazione che coinvolge il dipartimento capitolino per la Tutela Ambientale e l'associazione Gaspar8. Proprio in questi giorni, l'associazione ha messo a dimora 17 nuove piante d'ulivo, in linea con gli impegni assunti al momento della firma del patto. Impegno dell'associazione Gaspar8. L'impegno dell'associazione all'interno del parco va ben oltre la semplice cura quotidiana dell'area.

