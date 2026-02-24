roller sogno quinto posto a valdagno dopo 3 vittorie

Roller si avvicina al quinto posto dopo aver vinto tre partite consecutive e punta a migliorare la sua posizione. La squadra monzese affronta questa sera il match contro il Valdagno, determinata a conquistare punti importanti. La partita si gioca al PalaLido alle 20, con i giocatori pronti a mettere in campo tutta la loro energia. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione per ottenere un risultato positivo.

Il biglietto da visita che l'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar presenterà questa sera al PalaLido di Valdagno (ore 20.45) è eloquente. Perché testimonia come il quintetto biancorossazzurro nelle ultime tre partite abbia battuto in successione Follonica, Forte dei Marmi e Breganze. Tre vistosi successi ottenuti realizzando complessivamente 17 reti e incassandone solo 3. Un curriculum in grado di innescare qualche timore anche in una formazione agguerrita e competitiva come il Why Sport Valdagno, l'avversaria che l'Hrcm affronterà appunto oggi nel posticipo della 16sima giornata. Monza, dunque, potrebbe anche fare un pensierino al colpaccio prima di prepararsi alla sfida casalinga di venerdì a Seregno con il Sarzana (ore 20.

