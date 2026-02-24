Rogoredo scontro politico su scudo per le forze dell’ordine

Il dibattito sullo scudo penale per le forze dell’ordine si accende a Rogoredo, dopo che il governo ha proposto nuove misure di tutela legale. Il PD critica l’iniziativa, affermando che mira a proteggere gli agenti da eventuali responsabilità. Nella zona, alcuni agenti hanno riferito di sentirsi meno tutelati nelle operazioni di sicurezza. La discussione si concentra ora sui rischi e sui benefici di questa legge.

Infuria la polemica sullo scudo penale per gli agenti. Il PD accusa il governo di volere l'impunità preventiva per le forze dell'ordine. Netta la risposta di Giorgia Meloni: "Non esiste scudo penale, con chi sbaglia saremo implacabili". Servizio di Augusto Cantelmi