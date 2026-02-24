Rogoredo scontro Meloni-Schlein sul poliziotto fermato

Il fermo di un assistente capo di polizia a Milano, coinvolto nell’uccisione di un uomo nel parco di Rogoredo, ha scatenato un acceso dibattito tra i leader politici. La causa è il sospetto di omicidio volontario, che ha acceso le polemiche sulla gestione della sicurezza urbana. Meloni e Schlein si sono confrontate duramente, evidenziando posizioni opposte sulla responsabilità delle forze dell’ordine e sulle misure da adottare per prevenire episodi simili. La vicenda continua a sollevare tensioni nel panorama politico cittadino.

Scontro politico dopo il fermo a Milano di Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, gravemente indiziato di omicidio volontario per la morte di Mansouri Abderrahim, ucciso il 26 gennaio nel parco di Rogoredo. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti, il ritrovamento del solo Dna dell'agente sulla pistola trovata in mano alla vittima. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di sgomento e, se le accuse fossero confermate, di un fatto gravissimo e di un tradimento della Nazione e delle Forze dell'Ordine. Dura la replica della segretaria del Pd Elly Schlein, che accusa il governo di speculazione politica, chiede scuse e critica il nuovo decreto sicurezza, sostenendo che le forze dell'ordine chiedono più risorse, non impunità.