Rogoredo punire il colpevole ma non sia caccia alla divisa Più che mai oggi noi con la polizia

Un uomo è stato ucciso a Rogoredo, e la causa è ancora sotto indagine. La polizia ha risposto con fermezza, ma molti chiedono che la giustizia sia equa e non si trasformi in una caccia alle divise. È importante distinguere tra punire chi ha sbagliato e mantenere il rispetto per le forze dell’ordine. La comunità attende chiarimenti su quanto accaduto in modo trasparente. La verità deve emergere senza fraintendimenti.

Davvero non possono esserci equivoci. Se verrà dimostrato che a Rogoredo un poliziotto ha ucciso a sangue freddo un uomo, è non solo giusto ma sacrosanto che l'agente sia condannato con la massima severità.Abbia dunque il suo processo, sia difeso come compete a qualunque cittadino imputato, ma - se trovato effettivamente colpevole - riceva la durissima condanna che merita. La circostanza è aggravata dal fatto, sempre ammesso che la tesi accusatoria venga confermata, di aver organizzato una messinscena, di aver tentato di ingannare l'opinione pubblica, e di aver così gettato discredito anche sui suoi colleghi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»Matteo Salvini ha criticato duramente il fermo di Cinturrino per l’omicidio avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio, definendolo “un oltraggio alla divisa”.

