Carmelo Cinturrino, un poliziotto, ha trascorso la prima notte in cella dopo essere stato accusato di aver ucciso un giovane di 28 anni nel boschetto dello spaccio. L’inchiesta di Rogoredo si concentra sui dettagli dell’interrogatorio di garanzia, avvenuto ieri. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e prove che potrebbero chiarire le dinamiche dell’incidente. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale, mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

L’inchiesta di Rogoredo: è in corso l’interrogatorio di garanza di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Rogoredo, prima notte in carcere per il poliziotto accusato di omicidio

Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l'agente accusato di omicidio senza se e senza maSul caso di Rogoredo ora il governo chiede cautela. Un atteggiamento ben diverso rispetto a quello mostrato fino a qualche giorno fa, quando vari esponenti della maggioranza, Salvini in prima linea, s ... msn.com

Il caso Rogoredo faccia riflettere prima di parlareLe indagini svolte senza pregiudizi ma anche senza sconti dalla Procura con i poliziotti della Squadra mobile, colleghi dell’indagato, stanno capovolgendo ciò che sembrava all'inizio ... corriere.it

