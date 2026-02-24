Rogoredo poliziotto Cinturrino al suo legale | Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze dall' accaduto

Un poliziotto di Rogoredo ha ammesso al suo avvocato di aver posizionato la pistola vicino a Mansouri per paura delle ripercussioni. La sua dichiarazione mette in discussione le circostanze dell’incidente e solleva dubbi sulle sue motivazioni. La premier Meloni ha commentato la vicenda, definendola un possibile grave tradimento. La Procura di Milano ha già disposto il fermo, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sulla vicenda è poi intervenuta anche la premier Meloni: “Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della nazione" È stato eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, nei confronti di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Rogoredo, Carmelo Cinturrino: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze: era una messinscena”Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver posato una pistola vicino a Mansouri per paura delle ripercussioni, sostenendo che si trattava di una messa in scena.

Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato | "Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente" | Cinturrino: "Ho messo l'arma vicino perché temevo le conseguenze"Un agente di polizia ha sparato a Mansouri, e la scena si è svolta con l’arma vicino a lui, perché temeva le conseguenze.

Un assistente capo della Polizia è stato arrestato a Milano con l'accusa di omicidio volontario per la morte del 28enne Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo. Indagini su depistaggio e falsa l

Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, non aveva una pistola: stava scappando. Il poliziotto che gli ha sparato, Carmelo Cinturino, dopo averlo colpito alla testa ha mandato un

