Rogoredo l' uccisione di Mansouri Parla il poliziotto Cinturrino | Ho tradito la loro fiducia

Il poliziotto Cinturrino ha ammesso di aver tradito la fiducia durante l'interrogatorio sul caso di Rogoredo, dove è stato ucciso Mansouri. La sua confessione arriva dopo essere stato fermato per l’omicidio, che ha scosso la comunità locale. Cinturrino ha spiegato di aver agito di propria iniziativa in un momento di forte pressione. La polizia continua le indagini per chiarire il suo ruolo esatto nell’accaduto.

L'assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, ha svolto stamattina l'interrogatorio di convalida del fermo al carcere di San Vittore. "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato - ha detto l'agente - Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Il suo legale Piero Porciani difende l'accusa di estorsione di denaro, mentre la ricostruzione delle indagini continua a ricostruire il quadro: dopo l'omicidio, l'agente avrebbe ordinato a un collega di portare dal commissariato una pistola sulla scena del crimine, per compromettere e inquinare la realtà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Parla Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: "Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze"Carmelo Cinturrino, poliziotto coinvolto in un episodio a Rogoredo, ha spiegato di aver avvicinato la pistola a Mansouri per paura delle possibili reazioni.

Rogoredo, poliziotto Cinturrino al suo legale: "Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze dall'accaduto"Un poliziotto di Rogoredo ha ammesso al suo avvocato di aver posizionato la pistola vicino a Mansouri per paura delle ripercussioni.

Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: Implacabili con chi sbaglia, non c'è scudoLa presidente del Consiglio esprime sgomento per gli sviluppi e parla di un tradimento della Nazione e della dignità e onorabilità nostre Forze dell’Ordine. La giustizia farà il suo corso Leggo c ... adnkronos.com

Rogoredo, l’agente ammette: La messinscena della pistola per paura delle conseguenzeHa ammesso di aver alterato la scena del delitto perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto. Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia, è stato fermato ieri per l’omicidio ... blitzquotidiano.it

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto 'boschetto della droga' di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse - facebook.com facebook

Il 26 gennaio, a poche ore dall’uccisione di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, Matteo Salvini aveva già emesso la sua sentenza. «Sto dalla parte del poliziotto», scriveva. Le indagini dovevano ancora cominciare. La procura oggi contesta l’omi x.com