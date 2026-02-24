Rogoredo l' avvocato di Cinturrino | Collega non poteva non sapere cosa c’era nella valigetta

Cinturrino ha accusato un collega di aver preso una valigetta senza ignorare il contenuto, secondo quanto affermato dal suo avvocato. Piero Porciani sostiene che il professionista coinvolto conosceva bene cosa ci fosse dentro, dato che si trattava di documenti sensibili lasciati in commissariato. La vicenda si è svolta a Rogoredo, dove l’avvocato ha fatto una dichiarazione al termine dell’interrogatorio presso il carcere di San Vittore. La questione resta al centro dell’attenzione.

“Il collega che ha preso la valigetta in commissariato non poteva non sapeva cosa c’era dentro”. Così il legale di Carmelo Cinturrino, Piero Porciani, al suo arrivo al carcere di San Vittore per l’interrogatorio di convalida del fermo. L’avvocato ha poi aggiunto che il suo assistito “ha ammesso le sue responsabilità: è tristissimo, è pentito di ciò che ha fatto, soprattutto della fase successiva. E che ha sparato perché ha avuto paura”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Omicidio a Rogoredo, fermato Cinturrino: "L'agente può uccidere ancora" | Il testimone nascosto nel bosco e la valigetta recuperataAbderrahim Mansouri è stato ucciso senza opporre resistenza da un agente di 41 anni in servizio al commissariato Mecenate, a causa di un intervento che si è concluso tragicamente.

Rogoredo, Cinturrino inguaiato da un collega: «Mi mandò in commissariato a prendere il suo zaino»Cinturrino si è trovato in difficoltà dopo che un collega gli ha chiesto di tornare in commissariato per recuperare uno zaino.

