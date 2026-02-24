Rogoredo la procura sconfessa la ricostruzione del poliziotto
Il 26 gennaio, una fotografia scattata dall'agente sul luogo del delitto ha smentito la versione fornita dal poliziotto. La procura di Milano ha analizzato prove balistiche, genetiche e di tabulati telefonici per ricostruire l'accaduto. Le immagini mostrano dettagli che contraddicono quanto affermato dall'agente, influenzando le indagini. Le prove raccolte indicano una versione diversa dei fatti rispetto a quella inizialmente fornita. La scena del crimine rimane al centro delle indagini in corso.
Con testimonianze, perizie balistiche, analisi genetiche, esami di tabulati e telecamere, la procura di Milano ha ricostruito quanto accaduto il 26 gennaio, sconfessando il poliziotto: il primo indizio è la foto della scena del delitto scattata dallo stesso agente, prima dell'arrivo dell'ambulanza. Avrebbe dovuto servirgli per rafforzare la sua tesi della legittima difesa e invece è proprio l'elemento che fa scattare i sospetti negli investigatori. Nello scatto si vede Mansouri a terra, supino, con accanto la finta pistola. Ma sono proprio i dettagli a tradire Cinturrino: il viso del pusher è sporco di terra, un elemento che suggerisce che sia caduto frontalmente e che poi il corpo sia stato girato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, “non aveva la pistola”: la ricostruzione degli avvocatiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un controllo di polizia, perché il suo avvocato dice che non aveva una pistola in tasca.
Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggivaLa procura conferma che un poliziotto ha sparato a un ragazzo in fuga a Rogoredo, dopo aver cercato di arrestarlo.