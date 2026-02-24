Rogoredo la procura | il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva

La procura conferma che un poliziotto ha sparato a un ragazzo in fuga a Rogoredo, dopo aver cercato di arrestarlo. La vicenda si è verificata quando l’uomo tentava di allontanarsi durante un'operazione di controllo, causando l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le tensioni tra cittadini e polizia nella zona. La dinamica dei fatti resta al centro delle indagini in corso.

Il tempo delle mele Il pm Tarzia in conferenza stampa a Milano: Carmelo Cinturrino va tenuto in carcere. Le accuse dei colleghi: «È aggressivo e violento» Il tempo delle mele Il pm Tarzia in conferenza stampa a Milano: Carmelo Cinturrino va tenuto in carcere. Le accuse dei colleghi: «È aggressivo e violento» Con l’arresto di Carmelo Cinturrino si chiude il cerchio sull’uccisione di Abderrahim Mansouri e si apre quello sulle circostanze che hanno portato all’omicidio: presunti abusi di potere e possibili coperture nel commissariato di Milano-Mecenate. Il poliziotto è stato arrestato ieri mattina alle 8 nel parcheggio dello stesso commissariato, dove stava continuando a lavorare in ufficio anche dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Così i colleghi mollano il poliziotto che ha sparato a RogoredoCarmelo Cinturrino viene abbandonato dai colleghi dopo aver sparato a Rogoredo, perché nessuno ha visto subito l’arma a salve di Abderrahim Mansouri.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, ha sparato e ucciso un pusher durante un intervento antispaccio a Rogoredo, causando la sua morte.

