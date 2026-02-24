Rogoredo la procura | il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva

La procura conferma che un poliziotto ha sparato a un ragazzo in fuga a Rogoredo, dopo aver cercato di arrestarlo. La vicenda si è verificata quando l’uomo tentava di allontanarsi durante un'operazione di controllo, causando l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le tensioni tra cittadini e polizia nella zona. La dinamica dei fatti resta al centro delle indagini in corso.

Il tempo delle mele Il pm Tarzia in conferenza stampa a Milano: Carmelo Cinturrino va tenuto in carcere. Le accuse dei colleghi: «È aggressivo e violento» Il tempo delle mele Il pm Tarzia in conferenza stampa a Milano: Carmelo Cinturrino va tenuto in carcere. Le accuse dei colleghi: «È aggressivo e violento» Con l’arresto di Carmelo Cinturrino si chiude il cerchio sull’uccisione di Abderrahim Mansouri e si apre quello sulle circostanze che hanno portato all’omicidio: presunti abusi di potere e possibili coperture nel commissariato di Milano-Mecenate. Il poliziotto è stato arrestato ieri mattina alle 8 nel parcheggio dello stesso commissariato, dove stava continuando a lavorare in ufficio anche dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Così i colleghi mollano il poliziotto che ha sparato a RogoredoCarmelo Cinturrino viene abbandonato dai colleghi dopo aver sparato a Rogoredo, perché nessuno ha visto subito l’arma a salve di Abderrahim Mansouri.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, ha sparato e ucciso un pusher durante un intervento antispaccio a Rogoredo, causando la sua morte.

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato ... tg24.sky.it

Fermato Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: la ricostruzione dell’omicidioLa Polizia di Stato ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. la7.it

Poliziotto uccide un pusher a #Rogoredo: Cosa non torna nel caso #Cinturrino - Roberto #Saviano analizza i punti oscuri di una vicenda che sembrava un normale controllo antidroga, ma che la Procura di Milano descrive come una possibile messa in scena x.com

A un mese dalla sparatoria nel boschetto di Rogoredo, la Procura di Milano ha disposto il fermo dell’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, ucciso il 26 gennaio. - facebook.com facebook