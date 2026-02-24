Rogoredo | Cinturrino fermato per omicidio volontario Meloni | Tradimento della Nazione

Carmelo Cinturrino è stato arrestato per aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri, un giovane marocchino di 28 anni, durante una sparatoria a Rogoredo. La sua azione ha provocato la morte del pusher, colpito da un colpo di pistola. La vicenda ha suscitato molte polemiche e richieste di chiarimenti sulla gestione della situazione. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

AGI - Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne pusher marocchino ucciso nella sparatoria a Rogoredo, vicino Milano, da un colpo esploso dal poliziotto 41enne. L'uomo è stato colpito e ucciso da un colpo di pistola esploso lo scorso 26 gennaio dall'assistente capo del Commissariato di Mecenate nella zona del 'boschetto della droga' di Rogoredo durante un controllo antispaccio. La posizione di Cinturrino si è aggravata quando sono emerse diverse incongruenze nel suo racconto e in quello degli altri 4 agenti che erano con lui, accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Agi.it

Sparatoria a Rogoredo, Giorgia Meloni sul poliziotto Cinturrino: "Tradimento della nazione"Una sparatoria a Rogoredo si è verificata dopo un episodio di tentato furto, che ha coinvolto un poliziotto ferito gravemente.

Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino coinvolto in un episodio di spaccio a Rogoredo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontario; Milano, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario dello spacciatore ucciso a Rogoredo. Il pm: Poteva uccidere ancora e fuggire, ha diversi alloggi; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio di Rogoredo; Sparatoria a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino per l'omicidio di Mansouri. Può uccidere ancora.

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato ... tg24.sky.it

Sparatoria a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino per l'omicidio di Mansouri. Può uccidere ancoraLa pistola-giocattolo sarebbe stata messa accanto al corpo solo dopo lo sparo per giustificare la legittima difesa dell'agente. Gli inquirenti: Vittima agonizzante per 22 minuti mentre il poliziott ... ilgiornale.it

Milano Fanpage.it. . Fermato il poliziotto che ha sparato a Rogoredo: “La vittima non gli stava puntando nessun'arma”. Questa mattina è stato fermato dalla polizia Carmelo Cinturrino, 42 anni, ora accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso un ra - facebook.com facebook

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino che ha ucciso Mansouri - la Repubblica x.com