Rogoredo Ceccantoni ironizza su buonismo politico verso Cinturrino | Sparò per difesa poi l' accusa choc | Chiedeva il pizzo - VIDEO
Paola Ceccantoni ha commentato ironicamente il sostegno politico a Cinturrino, spiegando che sparò in difesa e chiedeva il pizzo. La youtuber ha sottolineato come alcuni politici si siano schierati a favore del militare senza analizzare i fatti. La sua critica mira a smascherare le reazioni di buonismo e partigianeria. La scena si è svolta davanti a un video che mostra le dichiarazioni di Cinturrino e le reazioni sui social.
Con un'ironia acuta, la youtuber Paola Ceccantoni ironizza su quanti politici, per partito preso, si erano schierati acriticamente a favore di Cinturrino solo perché "membro delle forze armate che ha fatto il suo lavoro". I recenti sviluppi d'indagine parlano diversamente "Che qualcuno polemi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.
Pusher ucciso a Rogoredo, le chat dei 5 poliziotti indagati: è caccia al movente | I due volti di Cinturrino: "A Zack chiedeva il pizzo"Le indagini sui cinque poliziotti coinvolti rivelano chat in cui si discuteva di Zack, lo spacciatore di 28 anni ucciso il 26 gennaio con un colpo a distanza.