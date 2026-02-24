Rogoredo Ceccantoni ironizza su buonismo politico verso Cinturrino | Sparò per difesa poi l' accusa choc | Chiedeva il pizzo - VIDEO

Paola Ceccantoni ha commentato ironicamente il sostegno politico a Cinturrino, spiegando che sparò in difesa e chiedeva il pizzo. La youtuber ha sottolineato come alcuni politici si siano schierati a favore del militare senza analizzare i fatti. La sua critica mira a smascherare le reazioni di buonismo e partigianeria. La scena si è svolta davanti a un video che mostra le dichiarazioni di Cinturrino e le reazioni sui social.

