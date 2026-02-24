Rogoredo avvocato Cinturrino | Pistola giocattolo trovata in zona Lambro e messa da parte

L’avvocato Cinturrino riferisce che Carmelo ha abbandonato una pistola giocattolo trovata nella zona Lambro, dopo averla portata lì. Carmelo ha riconosciuto le sue responsabilità e si è scusato con le persone coinvolte. La scoperta del giocattolo è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla sua individuazione. La vicenda si conclude con il gesto di mettere da parte l’oggetto, ma resta da capire quali siano le conseguenze.

“Carmelo ha ammesso tutte le proprie responsabilità, si è pentito di ciò che ha fatto e richiede scusa a tutti, soprattutto a quelli che si sono fidati di lui”. Così il legale di Carmelo Cinturrino, Piero Porciani, uscendo dal carcere di San Vittore al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo per l’omicidio di Rogoredo. Quanto alla pistola che conservava, “l’aveva trovata durante un servizio qualche anno fa, prima del Covid e l’aveva tenuta. Senza denunciarla perché un’arma giocattolo non si denuncia. Lui mi ha detto di averla trovata in zona Lambro, per strada e di averla messa da parte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l’avvocato della famiglia del 28enne: “Non aveva la pistola, l’hanno messa lì”L’avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti.

Rogoredo, l'avvocato di Cinturrino: "Collega non poteva non sapere cosa c’era nella valigetta"Cinturrino ha accusato un collega di aver preso una valigetta senza ignorare il contenuto, secondo quanto affermato dal suo avvocato.

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: Chiedo scusa, ho sbagliatoLe parole dell'agente riferite dal suo avvocato: È triste e pentito di quel che ha fatto ... tpi.it

Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a RogoredoFanpage.it ha chiesto all'avvocato Paolo Di Fresco cosa rischia e quali le conseguenze per il poliziotto Cinturrino fermato con l'accusa di omicidio volontario ... fanpage.it

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia che lo scorso 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri al cosiddetto boschetto di Rogoredo, “è tristissimo ed è pentito di ciò che ha fatto”. Lo ha detto l’avvocato Piero Porciani, suo legale dif - facebook.com facebook

#Rogoredo "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Così Carmelo Cinturrino tramite il suo avvocato. Lo ha detto lo stesso legale entrando a San V x.com