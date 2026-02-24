Un agente ha confermato ai pm che Cinturrino chiedeva soldi e droga, scatenando sconcerto nelle indagini sull’omicidio di Rogoredo. Durante l’interrogatorio, ha rivelato che il sospettato spesso pretendeva denaro e sostanze illegali, creando tensione tra le parti. Gli investigatori stanno verificando le sue dichiarazioni e analizzando i messaggi scambiati. Le autorità continuano a seguire questa pista per chiarire i motivi dell’omicidio.

Cresce lo stupore per quanto emerge dalle indagini sull’omicidio di Rogoredo. L’agente ha confessato il reato. Dalle indagini emerge che chiedeva soldi e droga. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Omicidio pusher di Rogoredo, gli spacciatori: "Il poliziotto ci chiedeva soldi e droga"Un pusher di Rogoredo è stato ucciso, e i sospetti degli spacciatori puntano a un poliziotto che avrebbe chiesto denaro e droga.

Pusher ucciso a Rogoredo, i conoscenti della vittima: “Il poliziotto gli chiedeva soldi e droga”Carmelo Cinturrino, assistente capo, ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo nel boschetto di Rogoredo.

Rogoredo, agente conferma ai Pm: “Cinturrino chiedeva soldi e droga”

Agente conferma ai pm, 'Cinturrino chiedeva soldi e droga'(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Voleva che tirassero fuori droga e soldi, spacciatori e tossici. Così uno degli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nel caso della morte di Abderrah ... msn.com

Rogoredo, l'avvocato Fabio Anselmo: «Chi ha perso la vita resta ai margini mentre la politica sfrutta la cronaca per ottenere consenso»Processo mediatico, strumentalizzazione politica, vittime invisibili, l'avvocato Fabio Anselmo analizza quanto sta accadendo sull'omicidio di Rogoredo. L'intervista ... vanityfair.it

ANSA.it. . Rogoredo, interrogato l'agente Cinturrino: "Mai chiesti soldi". Il resoconto dell'avvocato: "Ammesse le sue responsabilita', ha sparato per paura" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/24/cinturrino-al-gip-quando-ho-visto-che-manso - facebook.com facebook

Rogoredo, il mio commento sui nuovi elementi emersi a carico dell’agente. Ma non c’è nessun conto da pareggiare… x.com