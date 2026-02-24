Rogo alla ' Campania Energia' insieme al sindaco indagato il dirigente del settore ambiente della Provincia

Il grande incendio all’impianto ‘Campania Energia’ è stato causato da un corto circuito elettrico. Il dirigente del settore ambiente della Provincia, insieme a sette persone, è stato iscritto nel registro degli indagati. Le fiamme hanno devastato circa 40mila metri quadrati di area nella località Palmieri di Teano il 16 agosto 2025. Le indagini puntano a chiarire le responsabilità e le eventuali negligenze che hanno portato a questo disastro.

Il primo cittadino sidicino scelse il giorno di Natale per rendere noto, a mezzo social, di essere destinatario di un avviso di garanzia, pèer il suo ruolo di custode giudiziario. Nel registro degli indagati sono finiti però anche il dirigente del settore ambiente della Provincia di Caserta Giovanni Solino, il funzionario dell'istituto delle vendite giudiziarie Gianfranco Lombardi, l'imprenditore Salvatore Di Palma, Antonio Napolano, Palma Napolano, Maria Rosaria Rescigno. Le accuse formulate dal sostituto procuratore Nicola Camerlingo della Procura di Santa Maria Capua Vetere sono quelle di incendio doloso oltre che di disastro ambientale.