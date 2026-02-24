Rogo al Circus primi danni Ater per 24 mila euro Spinea | casa lasciata per l' hospice

Occupazioni abusive di case pubbliche e un condominio dato alle fiamme a Chirignago. Minacce e controllo degli alloggi ancora regolarmente assegnati al Villaggio dei Fiori. Enti pubblici al lavoro con le istituzioni «Finora al Circus di Chirignago per i primissimi lavori di intervento urgenti alla palazzina data alle fiamme durante uno scontro tra inquilini abusivi tra il 16 e il 17 febbraio sono stati spesi 24 mila euro, soldi dell'Ater, e quindi pubblici, che saranno impegnati per ripristinare un danno doloso a strutture pubbliche destinate a ospitare persone in difficoltà, famiglie e anziani per garantirgli secondo le normative vigenti e di gestione del patrimonio pubblico il diritto alla casa. Dover spendere quei denari per colpa della guerra fra inquilini abusivi significa toglierli da altri capitoli d'investimento». A dare i primi numeri di spesa dopo la spedizione incendiaria che ha fatto evacuare tutti gli appartamenti dell'Ater nella palazzina al Circus è il presidente dell'ente, Marco Mestriner. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

