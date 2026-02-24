Roccasecca le telecamere di Rai Tre accendono i riflettori su Gole del Melfa e Tracciolino

Le telecamere di Rai Tre hanno visitato Roccasecca dopo un incendio che ha danneggiato i sentieri della Gole del Melfa e del Tracciolino. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, ma le fiamme hanno reso inaccessibili alcune zone di grande valore naturalistico. La troupe ha documentato i danni e intervistato alcuni escursionisti che frequentano regolarmente i percorsi. La situazione rimane critica e si attendono interventi di ripristino.

Sopralluogo con il sindaco Giuseppe Sacco e gli amministratori locali: al centro flusso minimo vitale del fiume, captazioni idriche e fondi per la messa in sicurezza della strada provinciale Le telecamere di Rai Tre sono tornate a Roccasecca per accedere i riflettori sulla questione Gole del Melfa e Tracciolino. Presenti il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta, l'assessore Glauco Bove, il sindaco di Casalvieri Franco Moscone e l'attivista Tommasino Marsella. "Abbiamo posto l'attenzione sul ripristino del flusso minimo vitale nel fiume – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco - fondamentale per prevenire ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico e per rendere questo angolo di paradiso fruibile anche sul profilo turistico e della promozione del territorio.