Roberto Vannacci AfD nuova casa europea

Roberto Vannacci ha deciso di entrare nell’eurogruppo di AfD, Europa delle nazioni sovrane, al Parlamento Europeo, motivato dalla volontà di difendere le politiche nazionali. Durante la conferenza, ha spiegato che questa scelta nasce dalla necessità di promuovere una visione più indipendente sull’immigrazione, l’Ucraina e la gestione della moneta unica. Vannacci ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo dei paesi europei nelle decisioni comuni. La sua adesione ha suscitato reazioni nel panorama politico.

Lo ha annunciato il capogruppo, René Aust, durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Bruxelles. "È un onore entrare a far parte nel gruppo dell'Europa delle nazioni sovrane, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha detto il leader di Futuro Nazionale iniziando il suo intervento. L'ex generale ha dichiarato di voler proteggere le tradizioni greco romane alla base della civiltà europea, ribadendo di avere una posizione ben chiara sull'immigrazione. Essa, nelle sue parole, non è catalogabile meramente come importazione di forza lavoro, ma anche e soprattutto come importazione di culture diverse da quelle del Vecchio Continente.