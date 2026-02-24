Rivoluzione VAR | De Laurentiis guida il fronte del Challenge

De Laurentiis guida il fronte del “Challenge” dopo aver criticato pubblicamente le decisioni arbitrali durante l’ultimo match. La sua insoddisfazione nasce dalla percezione di errori ripetuti che influenzano i risultati delle partite. Centinaia di tifosi condividono questa frustrazione, chiedendo maggiore trasparenza nelle revisioni delle azioni in campo. La discussione sulla revisione delle regole del VAR si intensifica tra gli addetti ai lavori.

Il malcontento che attraversa i vertici del calcio italiano ha raggiunto il punto di saturazione, trasformando la contesa sportiva in una sistematica requisitoria contro l’attuale gestione arbitrale. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la lista dei club scontenti ha ormai assunto proporzioni totalitarie, coinvolgendo l’intera piramide della Serie A, dal vertice occupato dall’ Inter fino alle compagini in lotta per la salvezza. In questa congiuntura di estrema tensione, il Napoli si è fatto promotore di un’istanza di rottura radicale, innescata dagli episodi controversi della sfida di Bergamo contro l’ Atalanta, dove l’operato del direttore di gara Chiffi è stato giudicato talmente deficitario da indurre il designatore alla sospensione cautelare del fischietto padovano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tuttoAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha proposto tre cambiamenti al sistema VAR per migliorare le decisioni in campo.

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Quella tra il Napoli e la classe arbitrale italiana è una convivenza complicata. L'ennesimo episodio dubbio ai danni degli azzurri, probabilmente penalizzati a Bergamo, ha fatto infuriare il

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caos arbitri e ai colloqui di Aurelio De Laurentiis con il presidente della FIGC Gabriele Gravina

