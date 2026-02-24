risultati e highlights di wwe raw del 23 febbraio 2026

Un match tra due wrestler ha causato una grande tensione nell’arena di Atlanta, dove circa 12.000 fan hanno assistito a un evento ricco di azione. La serata WWE Raw del 23 febbraio 2026 ha visto spettacoli sorprendenti e mosse imprevedibili, coinvolgendo anche altri atleti pronti a conquistare il pubblico. La tensione tra i protagonisti si è fatta sentire fin dall’inizio, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori fino alla fine.

la serata raw ha offerto una sessione intensa dall’State Farm Arena di Atlanta, con un’esaustiva cornice di pubblico composta da circa 12.000 spettatori. L’episodio ha combinato azione sul ring, momenti di tributo e annunci che indirizzano i prossimi appuntamenti della federazione, mantenendo un ritmo serrato e una chiara focalizzazione sui protagonisti e sulle qualificazioni alle gare principali del palinsesto futuro. Jey Uso sconfigge Bronson Reed e OG El Grande Americano e si qualifica all’Elimination Chamber maschile. Raquel Rodriguez sconfigge Iyo Sky e Kairi Sane e si qualifica all’Elimination Chamber femminile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati e momenti salienti di WWE Raw del 23 febbraio 2026Il 23 febbraio 2026, all’interno dello State Farm Arena di Atlanta, si sono tenuti i risultati di WWE Raw, a causa di un importante evento che anticipa Elimination Chamber.

Risultati e aggiornamenti di WWE Raw del 9 febbraio 2026Questa sera a Cleveland si apre una nuova puntata di WWE Raw alla Rocket Arena.

