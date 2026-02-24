Ristorante trasformato in discoteca abusiva ma la festa annunciata sui social fa scattare il blitz

Un ristorante trasformato in discoteca abusiva ha attirato decine di giovani, spingendo la Polizia a intervenire. La festa, pubblicizzata sui social, aveva già radunato un grande gruppo di persone quando gli agenti sono entrati nel locale. La musica alta e l’afflusso di persone senza autorizzazioni hanno portato alla sospensione immediata dell’evento. Le forze dell’ordine hanno identificato alcuni partecipanti e sequestrato attrezzature illegali. La scena si è conclusa con l’intervento delle autorità.

Rimini, 24 febbraio 2026 – Un'altra festa abusiva è stata interrotta dalla Polizia di Stato in provincia di Rimini. Questa volta nel mirino degli agenti è finito un ristorante che aveva organizzato una serata con musica e balli senza le necessarie autorizzazioni. I titolari sono stati denunciati. L'intervento rientra nei controlli disposti dal Questore di Rimini per verificare la regolarità degli esercizi pubblici, con particolare attenzione alla movida e al cosiddetto "circuito del divertimento". L'obiettivo è quello di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza sia dei clienti sia dei lavoratori.