Riscatto laurea | tre anni di pensione in anticipo ma conviene?

Un lavoratore nato nel 1969, che ha versato contributi dal 1996, si domanda se il riscatto della laurea possa permettergli di andare in pensione prima. La decisione nasce dalla possibilità di accumulare più anni di contributi, ma richiede un investimento economico considerevole. La scelta di riscattare gli studi riguarda anche la convenienza rispetto ai costi e alle tempistiche. La questione resta aperta, mentre molti riflettono sui benefici di questa opzione.

Sommario: Una lavoratrice nata nel 1969 con contributi dal 1996 si chiede se il riscatto della laurea possa anticipare la sua pensione. Secondo gli esperti, senza il riscatto, la pensione sarebbe accessibile nel 2037, ma con il riscatto di tutti e cinque gli anni di laurea, potrebbe anticipare l’uscita al 2034, tre anni prima. La domanda è semplice ma cruciale: Ho contributi dall’ottobre 1996, con il riscatto della laurea posso anticipare la pensione? Per una lavoratrice nata il 15 ottobre 1969, laureata in ingegneria con un corso di laurea quinquennale, la risposta arriva dagli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riscatto laurea, quando conviene? Tre casi in cui è vantaggioso anticipare la pensione

Manovra, salta la stretta sul riscatto di laurea per l'anticipo della pensione

