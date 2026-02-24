Risanamento dei conti del Comune di Catania l' Associazione Politica Sociale Cristiana chiede il taglio di Imu e Tari

L’Associazione Politica Sociale Cristiana ha richiesto un taglio di Imu e Tari, dopo aver scoperto che il Comune di Catania si trova in difficoltà finanziaria da diversi anni. La richiesta nasce dalla necessità di alleggerire il peso economico sulle famiglie, che affrontano tasse più alte del previsto. Questa proposta mira a favorire il risanamento dei conti pubblici e a offrire sollievo ai cittadini. La questione rimane aperta e in attesa di risposte ufficiali.

"Il risanamento dei conti non può restare un esercizio contabile astratto, ma deve tradursi in un beneficio tangibile per le famiglie e le imprese", afferma l'associazione Dopo il default finanziario che ha "immobilizzato" le casse comunali a Catania per lunghi anni, l'associazione Politica Sociale Cristiana chiede formalmente un segnale di sollievo per le tasche dei catanesi. Attraverso un’istanza tecnica e politica, trasmessa dall’avv.Nunzio Andrea Russo, l’organizzazione ha sollecitato l’amministrazione Comunale di Catania a rivedere al ribasso le aliquote dei tributi locali. L'istanza trae origine da una premessa giuridica: durante lo stato di dissesto, il Comune di Catania è stato obbligato ex lege ad applicare i massimali previsti per le imposte comunali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Imu e Tari, il sindaco: "Non verificare i morosi crea ingiustizia sociale"Il sindaco Giacomo Santi sottolinea l'importanza di verificare i morosi di IMU e TARI, sostenendo che l'assenza di controlli può generare ingiustizie sociali.

Leggi anche: Comune di Napoli, via al Bilancio di previsione 2026-2028. Manfredi: Il risanamento dei conti va avanti

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Corte di Conti bacchetta l’amministrazione di Andria sul risanamento dei debiti; Barcellona Pozzo di Gotto, la città che resiste tra conti fragili e sfida elettorale; Cos'è il fiscal drag e perché erode gli stipendi fissi: un dipendente perde tra i mille e i 2 mila euro l'anno, ecco come; Dallo spettro del dissesto al risanamento finanziario: La base di quanto fatto.

Comune di Palermo, Alaimo: avanti col risanamento dei contiPALERMO – La relazione trimestrale presentata dalla Ragioneria generale dimostra, ancora una volta, che la strada intrapresa dall’amministrazione, guidata dal sindaco Lagalla, è quella corretta per i ... livesicilia.it

Soverato, Corte di Conti approva Piano di Riequilibrio FinanziarioIl sindaco Vacca: Dopo anni di incertezza e soprattutto dopo un grande lavoro portato avanti negli ultimi tre anni, il Comune torna a una normalità contabile ... catanzaroinforma.it

Scongiurato il "salto nel buio". 'Lentini Futura' esprime soddisfazione per il rigetto della mozione di sfiducia al Sindaco Lo Faro. LENTINI, 20 Febbraio 2026 – L'Associazione Politica Culturale 'Lentini Futura' accoglie con estrema soddisfazione l'esito del Con - facebook.com facebook