Il Comune di Verona ha riaperto le iscrizioni allo Spazio Gioco per il prossimo anno scolastico, dopo aver deciso di mantenere attivo il servizio presso il nido comunale L’Albero Verde di Borgo Nuovo. Questa scelta mira a garantire un punto di riferimento per le famiglie che cercano supporto nella cura dei bambini piccoli. Le domande si possono presentare fino alla fine del mese, mentre la selezione avverrà in base alle disponibilità.

Il servizio dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi sarà attivo al nido comunale L’Albero Verde. Domande dal 7 al 21 aprile, con possibilità di iscrizioni fuori termine in caso di posti disponibili Il Comune di Verona ha annunciato l’apertura delle iscrizioni allo Spazio Gioco per l’anno educativo 20262027, confermando la prosecuzione del servizio al nido comunale L’Albero Verde di Borgo Nuovo. L’offerta è pensata per i bambini dai 12 ai 36 mesi, con l’obiettivo di affiancare le famiglie attraverso momenti di socialità, gioco e apprendimento in un ambiente qualificato e dedicato alla prima infanzia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027Mancano meno di trenta giorni alla chiusura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027Sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rinnovato lo Spazio Gioco al nido L’Albero Verde di Borgo Nuovo; Rinnovato lo Spazio Gioco: aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027; Il Comune di Verona apre le iscrizione allo Spazio Gioco per il 2026-2027; SPAZIO GIOCO PER L’ANNO 2026/2027.

Alla Triennale apre Gioco, il nuovo spazio creativo per i bambiniTriennale punta sulle giovanissime e sui giovanissimi e si rinnova continuamente. In un’area recuperata del Palazzo dell’Arte di viale Alemagna 6, ha aperto Gioco, un nuovo spazio creativo per bambine ... milano.repubblica.it

Triennale Milano: ecco Gioco, un nuovo spazio creativo per bambine e bambini. VIDEOTriennale Milano ha creato Gioco, un nuovo spazio dedicato a bambine e bambini di diverse fasce d’età, aperto a tutti e per tutta la giornata, in cui dare spazio all’immaginazione e alla creatività ... affaritaliani.it

Il Comune di Verona apre le iscrizioni allo spazio gioco "L’Albero Verde" per il prossimo anno - facebook.com facebook