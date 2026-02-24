Rinasce il Gin di Prato La tradizione recuperata grazie alle ricette dell’800

Il recupero del Gin di Prato nasce dalla scoperta di vecchie ricette dell’800, che testimoniano la passione degli artigiani locali. Questi mettono in pratica tecniche tradizionali per ricostruire un sapore autentico e originale. La rinascita si concretizza in un processo di ricerca e riutilizzo di metodi storici, portando alla luce un patrimonio che rischiava di essere dimenticato. Ora, questa tradizione si ripropone come un simbolo di identità e creatività pratesi.

Rinasce il Gin di Prato, che a fine Ottocento circolò nelle case e nelle osterie in modo prevalentemente clandestino, diventando un simbolo di ingegno e di orgoglio locale. Poi dopo la grande guerra e la crisi del 1929 la produzione di gin, considerata superflua in tempi di fame e privazioni, si fermò. La ricetta però sopravvisse come sussurro, nascosta nei ricordi e nelle parole degli anziani. A distanza di un secolo grazie a Galciana Sviluppo, dopo un anno di studi, ricerche e sperimentazioni, il Gin di Prato torna a vivere: sarà presentato venerdì 27 febbraio dalle 21 alle 23 al Bar Biribaola di Galciana di via Renato Mannocci e sabato 28 dalle 18 alle 20 al Bar Pasticceria Nanni di via Lorenzo Ciulli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

