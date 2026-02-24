Rijeka-Omonia Nicosia Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Rijeka ha deciso di schierare una formazione offensiva per affrontare l’Omonia Nicosia, che punta a mantenere la sua solidità difensiva. La partita, prevista per il 26 febbraio alle 18:45, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre che cercano di avanzare ai gironi della Conference League. I tifosi sono già in fibrillazione, aspettando di vedere quale formazione avrà la meglio in questa sfida decisiva.

© Infobetting.com - Rijeka-Omonia Nicosia (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Tra le sfide del ritorno dei playoff di Conference League si annovera anche quella fra Rijeka e Omonia. Si gioca in casa dei croati che devono mantenere il vantaggio acquisito all’andata grazie alla vittoria di misura in trasferta della settimana scorsa. Il Rijeka, reduce dal ko contro l’Hajduk Spalato nel weekend in campionato, mette ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Omonia Nicosia-Rijeka (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Omonia Nicosia e Rijeka si svolge il 19 febbraio 2026 alle 21:00, dopo che entrambe le squadre hanno superato le rispettive qualificazioni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Conference. Il tacco di sua maestà Adu-Adjei: il Rijeka sbanca Nicosia (1-0); Omonia Nicosia-Rijeka 0-1: risultato finale e highlights; Il calendario delle partite di Conference League; Conference, sorpresa Noah: gli armeni piegano l'Az Alkmaar. Crystal Palace, solo un pari in Bosnia. Pronostico HNK Rijeka vs Omonia Nicosia – 26 Febbraio 2026Nel contesto del UEFA Europa Conference League, la sfida tra HNK Rijeka e Omonia Nicosia del 26 Febbraio 2026 alle 18:45, allo Stadion HNK Rijeka, promette ... news-sports.it Pronostico Omonia Nicosia-Rijeka: primo tempo decisivoOmonia-Rijeka è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla ... ilveggente.it