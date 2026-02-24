Rigassificatore scontro in conferenza dei capigruppo | Angolano pronta a ripresentare la mozione

Angolano ha deciso di ripresentare la mozione contro il rigassificatore perché il centrodestra ha evitato di discuterne in conferenza dei capigruppo. La decisione deriva dalla mancata volontà di affrontare pubblicamente il progetto in parlamento. La politica locale rimane divisa sulla questione, con alcuni sostenitori che chiedono trasparenza e altri che preferiscono evitare il dibattito. La proposta potrebbe tornare al centro dell'attenzione nelle prossime settimane.

Tarantini Time Quotidiano Dispiace che oggi nella conferenza dei capigruppo il centrodestra non abbia voluto portare in aula la mozione per dire no all'ipotesi di impianto rigassificatore a Taranto. Ritengo fondamentale che un tema così importante per la città e l'intera provincia venga affrontato in aula, dando vita a un dibattito anche duro, ma costruttivo. Parliamo di questioni che hanno un impatto sulla vita delle persone, e la politica deve assumersi le proprie responsabilità. Come M5S chiederemo che la mozione venga discussa nel prossimo consiglio utile e continueremo con le iniziative a Taranto per informare i cittadini.