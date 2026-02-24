Riforma giustizia | allarme di Fiore rischio autoritario con il sì

Fiore lancia l’allarme sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, accusando il governo di spingere verso un modello autoritario. La causa è il progetto di modifica delle procedure giudiziarie, che secondo lui potrebbe indebolire i diritti dei cittadini e concentrare troppo potere nelle mani dei giudici. Tra i quesiti referendari, la proposta di modificare le regole per la prescrizione e il ruolo dei pubblici ministeri. Gli italiani devono decidere il 22 e 23 marzo.

La riforma che divide: perché Fiore vede un rischio autoritario. Il 22 e 23 marzo prossimi gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Una riforma approvata dal Parlamento lo scorso 30 ottobre che introduce una netta separazione tra giudici e pubblici ministeri, istituendo due distinti Consigli superiori della magistratura e un’Alta Corte disciplinare. Mentre la maggioranza degli avvocati sembra orientata verso il “sì, Rosario Fiore, docente universitario e avvocato agrigentino, si distingue come una delle poche voci del no. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma Giustizia: Bersani lancia l’allarme, rischio “modello Orban”Pier Luigi Bersani ha espresso preoccupazione per la riforma della giustizia, sostenendo che potrebbe portare a un sistema simile a quello ungherese, con un forte accentramento di potere.

Schlein a Latina: il Pd sfida la riforma giustizia, a rischioElly Schlein visita Latina per sostenere il fronte del “No” al referendum sulla giustizia, previsto il 22 e 23 marzo, a causa delle preoccupazioni sulla riforma che rischia di modificare l’attuale sistema giudiziario.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Giustizia, allarme di FdI: Perdere il referendum problema per il governo; Referendum giustizia, Anna Falcone: Magistratura tiene in piedi la democrazia, con la riforma sarà sotto ricatto; In direzione contraria - Referendum Giustizia, l'allarme del procuratore Antimafia: La riforma condizionerà le indagini contro il potere. Bilancio olimpico: record di medaglie e di costi; GRUPPI E GRUPPETTI IN MAGISTRATURA, L’ALLARME DI NENNI NEL 1964.

Giustizia, l’ex procuratore Spataro: Riforma ignobile non ci inginocchiamo alla destraL’ex pm di Torino cita la Costituzione per invitare a votare No al referendum. Patrizio Rispo: Farò campagna porta a porta, c’è una deriva ... napoli.repubblica.it

Giovanni Pellegrino: «Il Pd sbaglia a opporsi alla riforma. Smantellerà le correnti nel Csm»Questa riforma mi sembra coerente con scelte ordinamentali che abbiamo fatto da tempo. La prima è stata la riforma Vassalli e quindi ... iltempo.it

Anche a sinistra c’è chi sostiene la riforma della #giustizia Il 22 e 23 marzo votiamo #Si al #referendum - facebook.com facebook

#omnibus Il giudizio di Erri De Luca sulla riforma della Giustizia del governo Meloni e sul prossimo referendum confermativo x.com