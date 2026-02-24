Riforma della Disabilità la terza fase della sperimentazione dell' Inps attiva anche nelle province di Ancona e Ascoli Piceno

L'Inps ha avviato la terza fase della sperimentazione sulla Riforma della Disabilità, a causa di un nuovo accordo con le autorità locali. Da marzo, anche nelle province di Ancona e Ascoli Piceno, i cittadini potranno accedere a servizi aggiornati e migliorati. Questa fase mira a testare nuove procedure e strumenti di assistenza. Le novità coinvolgono diverse aree di intervento e si preparano a essere adottate su scala più ampia.

ANCONA - Dal primo marzo prenderà avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, previste dal decreto-legge n. 192026 (art. 7) e in attuazione del decreto legislativo n. 622024, che disciplina organicamente la stessa riforma. Lo rende noto l'Inps in un comunicato precisando che l'attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione di disabilità riguarderà anche le province di Ancona e Ascoli Piceno ed è già attiva dallo scorso autunno in quella di Macerata. La sperimentazione segue il positivo percorso già avviato dal decreto legislativo n.622024. In particolare: dal primo gennaio 2025 è stata avviata la prima fase sperimentale, che ha interessato le province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari; dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, nonché alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.