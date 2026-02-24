Rifiuti Bucci | Obiettivo chiudere ciclo e ridurre Tari

Marco Bucci ha annunciato che punta a chiudere il ciclo dei rifiuti e a ridurre la Tari, sostenendo che il progetto deriva dalla necessità di diminuire l'impatto ambientale e i costi per i cittadini. Durante l'inaugurazione della nuova sede di Filse a Savona, il presidente ha spiegato che l’impianto rappresenta un passo importante per migliorare la gestione dei rifiuti nella regione. Il piano prevede la realizzazione di nuove strutture e processi più efficienti.

All'avviso pubblico hanno aderito A2A Ambiente, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, Rti EcoEridania - Italiana Coke A margine dell'apertura della nuova sede di Filse a Savona, il presidente della Regione, Marco Bucci, ha parlato del percorso avviato per la realizzazione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. "Abbiamo avuto un buon riscontro all'avviso pubblico - ha detto -, con sei manifestazioni di interesse pervenute. Sarà necessario valutare con attenzione quale proposta risulterà migliore nell’interesse dei cittadini". Ad aderire sono state: A2A Ambiente, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, Rti EcoEridania - Italiana Coke. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

