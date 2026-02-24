Marco Bucci ha annunciato che punta a chiudere il ciclo dei rifiuti e a ridurre la Tari, sostenendo che il progetto deriva dalla necessità di diminuire l'impatto ambientale e i costi per i cittadini. Durante l'inaugurazione della nuova sede di Filse a Savona, il presidente ha spiegato che l’impianto rappresenta un passo importante per migliorare la gestione dei rifiuti nella regione. Il piano prevede la realizzazione di nuove strutture e processi più efficienti.

All'avviso pubblico hanno aderito A2A Ambiente, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, Rti EcoEridania - Italiana Coke A margine dell'apertura della nuova sede di Filse a Savona, il presidente della Regione, Marco Bucci, ha parlato del percorso avviato per la realizzazione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. "Abbiamo avuto un buon riscontro all'avviso pubblico - ha detto -, con sei manifestazioni di interesse pervenute. Sarà necessario valutare con attenzione quale proposta risulterà migliore nell’interesse dei cittadini". Ad aderire sono state: A2A Ambiente, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, Rti EcoEridania - Italiana Coke. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tari, in Puglia rischio di “situazione drammatica”: il sindaco di Barletta scrive al presidente della Regione Cannito a Decaro: coraggio, chiuda il ciclo dei rifiuti altrimenti sarà una questione insostenibile per sindaci e cittadiniIl Comune di Barletta, attraverso una lettera del sindaco Cosimo Cannito, ha evidenziato le criticità legate alla gestione della TARI in Puglia.

Oroscopo Pesci Febbraio 2026 – Chiudere un ciclo per iniziarne un altroFebbraio 2026 segna un momento di passaggio per i Pesci.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rifiuti, Bucci: Obiettivo chiudere ciclo e ridurre Tari; Termovalorizzatore, ecco le 6 manifestazioni di interesse. Bucci: Chiudere il ciclo dei rifiuti e riduzione Tari; Regione Liguria avvia la selezione per l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti; Sei offerte per l’inceneritore, Bucci accolto dai fischi a Cairo Montenotte.

Termovalorizzatore, ecco le 6 manifestazioni di interesse. Bucci: Chiudere il ciclo dei rifiuti e riduzione TariTermovalorizzatore, ecco le 6 manifestazioni di interesse. Bucci: Chiudere il ciclo dei rifiuti e riduzione Tari ... msn.com

Sei offerte per l’inceneritore, Bucci accolto dai fischi a Cairo MontenotteIl presidente della Regione: Il termovalorizzatore serve alla Liguria, non è detto che sarà fatto qui. La previsione: Un anno per l’iter autorizzativo e ... ilsecoloxix.it

In occasione dell'inaugurazione del nuovo spazio Filse BIC in via Paleocapa, lunedì 23 febbraio, il presidente della regione Marco Bucci ha fatto il punto sulle manifestazioni d'interesse per la realizzazione di un inceneritore per la chiusura del ciclo dei rifiuti in - facebook.com facebook