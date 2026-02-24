Rifarei quel post di sostegno alle forze dell’ordine Dopo l’arresto di Cinturrino Matteo Salvini non arretra

Matteo Salvini mantiene il suo sostegno alle forze dell’ordine dopo l’arresto di Cinturrino, avvenuto a Milano. La decisione deriva dalla sua convinzione di essere sempre al fianco degli agenti, nonostante le accuse che coinvolgono il poliziotto. Durante una visita pubblica, il vicepremier ha ribadito la sua posizione, sottolineando di non voler cambiare idea. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, creando un forte dibattito pubblico.

Milano, 24 febbraio 2026 – Mentre sul conto del poliziotto Carmelo Cinturrino, fermato ieri per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, emergono dettagli sempre più inquietanti, il vicepremier Matteo Salvini – ieri a a margine della visita al Villaggio olimpico e paralimpico di Milano – non ha arretrato: “Io non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine”. Il leader della Lega ha risposto così a chi gli chiedeva se si fosse pentito dei post pubblicati subito dopo la sparatoria di Rogoredo, in difesa del poliziotto del commissariato Mecenate. La legge violenta di Cinturrino, l’agente “Thor” che prendeva gli spacciatori a martellate: la fama da duro e il pizzo sulla droga “Sono centinaia di migliaia le donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogoredo, Salvini: rifarei post su poliziotto, sempre con Forze OrdineMatteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta.

“Rifarei il post di solidarietà al poliziotto di Rogoredo”. Salvini non arretra nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontarioSalvini ha confermato di non voler rimuovere il suo post di solidarietà nei confronti del poliziotto coinvolto nel caso di Rogoredo, nonostante il fermo dell’agente per omicidio volontario.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Salvini e il poliziotto fermato per l'omicidio del pusher: Rifarei quel post. Chi sbaglia paga, in divisa anche di più; Rifarei il post in sua solidarietà. Le parole di Salvini sul caso del poliziotto fermato per omicidio volontario; Il poliziotto killer, l'anniversario di Kiev e altre storie; Rogoredo, si infiamma lo scontro politico dopo l'arresto dell'agente. Salvini: Sempre con le forze dell'ordine. Bonelli attacca Meloni.

Rifarei quel post di sostegno alle forze dell’ordine. Dopo l’arresto di Cinturrino, Matteo Salvini non arretraMilano, il vicepremier ha risposto così durante il sopralluogo al villaggio olimpico: Non deve essere automatica l'iscrizione delle forze dell'ordine nel registro degli indagati se è palese e lampant ... ilgiorno.it

Caso Rogoredo, Salvini: Rifarei quel post. Sto con le forze dell’ordine, ma chi sbaglia pagaIl vicepremier torna sull’omicidio di Abderrahim Mansouri e sul fermo dell’agente Carmelo Cinturrino: Se ... msn.com

Scontro politico dopo le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sul caso Abderrahim Mansouri. A intervenire è la consigliera regionale Loredana Capone, che accusa il vicepremier di essersi esposto con un sostegno “incondizionato” al poliziotto coinvolto ne - facebook.com facebook

Matteo Salvini da mesi dice di voler tornare presto al ministero dell'Interno #Rogoredo x.com