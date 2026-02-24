Riecco Van Aert | sabato il debutto stagionale alla Omloop Nieuwsblad 2026

Mathieu Van Der Poel si infortuna durante una gara di ciclocross a Mol, causa un incidente che interrompe la sua stagione. La caduta di Van Aert, avvenuta nello stesso evento, ha complicato ulteriormente il pronostico e portato a dubbi sulla sua preparazione per l’apertura del nuovo anno. Con il debutto stagionale previsto per sabato alla Omloop Nieuwsblad, il ciclista belga si presenta con qualche dubbio, ma determinato a riprendere il ritmo. La corsa si avvicina rapidamente.

Roma, 24 febbraio 2026 - Chi vince festeggia, chi perde spiega o, ancora peggio, si fa anche male: volendo parafrasare una nota (e discussa) massima del calcio, si potrebbe sintetizzare così la stagione di ciclocross del dominatore Mathieu Van Der Poel e del suo rivale di sempre Wout Van Aert, che a Mol, proprio in un pomeriggio in cui sembrava poter impensierire il vincitore di Coppa del Mondo e Mondiale ( l'ottavo di sempre, come mai riuscito a nessuno), cadde e si infortunò alla caviglia, concludendo il periodo nel fango e gettando anche delle ombre lunghe sulla stagione delle Classiche su strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo, Wout Van Aert farà il suo debutto stagionale alla Omloop NieuwsbladWout Van Aert parteciperà alla Omloop Nieuwsblad dopo essersi ripreso da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gara a inizio gennaio.

Wout Van Aert debutta in stagione alla Omloop Het NieuwsbladWout Van Aert ha deciso di tornare alle corse dopo un inizio di stagione difficile, a causa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi.