Riecco il Dortmund Palladino carica l’Atalanta | Inseguiamo un sogno | non saremo in 23 ma in 23mila

Il Borussia Dortmund ha riacceso l’interesse della tifoseria bergamasca, dopo aver vinto 2-0 all’andata. La squadra tedesca ha dimostrato grande solidità, ma l’Atalanta si prepara a reagire con determinazione. Palladino ha motivato i suoi giocatori, ricordando che il sogno di superare il turno è condiviso da tutta la città. I nerazzurri vogliono dimostrare di poter competere, anche senza la vittoria facile. La sfida si avvicina, e l’atmosfera si fa sempre più tesa.

Bergamo. All'inseguimento di un sogno che tutta Bergamo vuole realizzare. L'Atalanta domani ospita il Borussia Dortmund per andare alla caccia della rimonta: si riparte dal 2-0 dell'andata in favore dei tedeschi, ma c'è tanta carica da parte dei nerazzurri e anche da parte di mister Palladino. Il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia insieme a Marco Carnesecchi ha presentato il match, mandando un messaggio molto chiaro: tutti credono nel passaggio agli ottavi del turno. Squadra, staff, società e tifosi. E nessuno vuole uscire con dei rimpianti.