Ricordi di una bella anima | un libro omaggia la mitica commerciante Alma

Un libro ricorda Alma, la commerciante che ha dedicato più di settant'anni alla sua attività a Abbadia. La causa è il suo impegno costante e la passione che ha trasmesso a tutta la comunità. L’opera raccoglie ricordi e testimonianze di clienti e amici, offrendo uno sguardo sulla sua vita e sulla sua influenza nel paese. La pubblicazione si propone di celebrare un volto caro e riconosciuto da tutti.

A scriverlo il figlio Emanuele Tavola: "Manca tantissimo anche ai clienti che l'hanno conosciuta". I fondi saranno interamente devoluti all'associazione Zampamica per sostenere il gattile di Lecco Un libro omaggia una figura importante di Abbadia, la commerciante che ha segnato la storia del paese in oltre 70 anni di attività. Emanuele Tavola ha dato alle stampe una pubblicazione dedicata alla mamma, Alma Bottazzi, scomparsa nel dicembre del 2024. Emanuele scrive ormai da trent'anni e questo sarà il suo 26° libro, tutti pubblicati a scopo benefico. “Questa volta donerò a Zampamica, di cui sono socio, che sta per realizzare anche con il mio contributo di volontario il primo gattile di Lecco al Parco Guzzi” spiega Tavola. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Springsteen omaggia Minneapolis con una ballata sulle strade, l’anima della città e i ricordi che non muoiono maiBruce Springsteen ha dedicato una canzone a Minneapolis, intitolata Streets of Minneapolis.

Archi piange Luciano Cama: addio al commerciante custode di storie e ricordi del quartiere.Archi piange Luciano Cama, il commerciante che ha sempre custodito le storie e i ricordi del quartiere.

