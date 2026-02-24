Richieste di pagamenti e prestiti dal numero del sindaco ma è un tentativo di truffa

Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, riceve richieste di pagamenti e prestiti provenienti dal suo numero di telefono, ma si tratta di un tentativo di truffa. Gli sconosciuti cercano di ingannare le persone fingendo di essere lui, con comunicazioni sospette e richieste di denaro. Di Clemente avverte i cittadini di stare attenti e di non dare seguito a richieste di denaro provenienti da numeri sconosciuti. La situazione resta sotto controllo.

Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, mette in guardia i suoi contatti: "Non aprite alcun link o allegato; non effettuate alcun pagamento o bonifico" Tentativo di truffa in corso: lo segnala il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, avvertendo tutti i suoi contatti. "Purtroppo devo informarvi che i miei numeri di telefono (335. e 388.) sono stati compromessi da un virus o da un attacco hacker. Molti contatti in rubrica stanno ricevendo messaggi a mio nome con richieste di pagamenti di fatture richieste di prestiti di denaro, link o allegati sospetti" spiega il primo cittadino che sta provvedendo a mettere in sicurezza i propri dispositivi e a segnalare l'accaduto a chi di dovere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Tentano la truffa attraverso lo "spoofing", sventato doppio tentativo di frode dal personale delle PosteDue tentativi di truffa tramite spoofing sono stati prontamente sventati presso l’ufficio postale del quartiere Sacra Famiglia.

Telefonate truffa dal numero della Questura di Rimini, l'allarme della Polizia di StatoLa Questura di Rimini ha segnalato un aumento di chiamate truffa ricevute dal numero fisso del proprio centralino, a partire dalla mattina del 20 gennaio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pagamenti agevolati: il Comune tuteli famiglie e imprese; Erice aderisce al progetto sperimentale AI-PACT; PAGAMENTI AUTOMATIZZATI, IA E DIGITALIZZAZIONE NELLE CLINICHE DENTALI; Modalità di presentazione delle pratiche edilizie e urbanistiche dal 2 marzo 2026.

Rottamazione quinquies: dalle scadenze al numero di rate previste, ecco come funzionano i pagamentiPer chi ha debiti col Fisco che derivano da omessi versamenti è tempo di valutare l’adesione alla rottamazione quinquies , che permette ... notizie.tiscali.it

Pronto soccorso in codice bianco, pioggia di richieste pagamento ticket a Lecce. Ma è gravissimoGli avvisi per accessi in molti casi precedenti al 2020, privi di documentazione sanitaria e per cifre superiori ai 100 euro: protestano i cittadini e la Cisal diffida l’Asl ... msn.com

ATTUALITA' | Il coordinatore regionale solleva il caso dei pagamenti richiesti dall'ente in liquidazione: «Richieste inopportune e prive di fondamento, così si soffoca lo sviluppo». - facebook.com facebook