Ribaltone in casa Estra Pistoia addio al ds Martelossi e al coach Sacripanti

© Lanazione.it - Ribaltone in casa Estra Pistoia, addio al ds Martelossi e al coach Sacripanti

Il ribaltone è servito in casa Estra Pistoia. Al termine di un summit andato in scena questa mattina, il presidente Joe David e il direttore generale Andrea Di Nino avrebbero deciso di sollevare dall'incarico il direttore sportivo Alberto Martelossi e il coach Stefano Sacripanti. Fatale per entrambi l'andamento deficitario della stagione dei biancorossi, attualmente penultimi in classifica in serie A2. Il primo paga in particolare il fallimentare roster allestito in estate, il secondo un altrettanto fallimentare ruolino di marcia dal suo insediamento in poi, fatto di 12 sconfitte in 13 partite.