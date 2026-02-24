Riapertura dell' East Side il gruppo di opposizione del Comune di Manocalzati | Una decisione che necessita di una spiegazione chiara

Il gruppo di opposizione del Comune di Manocalzati ha criticato la decisione di riaprire l’East Side, accusando la mancanza di spiegazioni chiare. La questione ha sollevato dubbi tra i residenti, preoccupati per possibili problemi legati alla sicurezza e al rispetto delle norme. La discoteca ha ripreso le attività senza comunicazioni ufficiali, alimentando le polemiche. La questione resta aperta e suscita molte domande tra gli abitanti del paese.

In merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni sui social network e sulle testate giornalistiche online riguardanti l'apertura della discoteca "East Side", riteniamo doveroso fare chiarezza e informare correttamente i cittadini.La convenzione approvata in Consiglio Comunale riguarda una.