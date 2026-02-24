Revocate le misure urgenti adottate dopo l’incendio del teatro Sannazaro

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha revocato le misure restrittive adottate dopo l’incendio al teatro Sannazaro, causato da un cortocircuito elettrico. La decisione arriva dopo i risultati del monitoraggio sulla qualità dell’aria che indicano un miglioramento significativo. Le restrizioni erano state introdotte per garantire la sicurezza dei residenti e dei lavoratori del quartiere Chiaia. Ora si attendono ulteriori verifiche per valutare la situazione ambientale.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dei primi risultati del monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuato dopo l’incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha revocato l’ordinanza emanata lo scorso 17 febbraio, con la quale erano state introdotte misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica per le persone presenti nell’area del quartiere Chiaia interessata dal rogo. Il rapporto trasmesso dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania evidenzia infatti che i livelli di microinquinanti riconducibili all’incendio risultano inferiori ai parametri di riferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Incendio teatro Sannazaro, Manfredi dispone misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità delle personeIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deciso di intervenire dopo l’incendio che questa mattina ha distrutto il teatro Sannazaro, causando una colonna di fumo che ha invaso l’aria in tutta la zona.

Ciclone Ulrike in arrivo in Calabria, ecco le misure urgenti adottate a Reggio dal ComuneIl Comune di Reggio Calabria ha già messo in campo misure urgenti per il ciclone Ulrike, che sta arrivando sulla regione.