’RetroBike Expo’ un successo con 450 visitatori

Il numero di visitatori di circa 450 persone si spiega con l’interesse crescente per le biciclette d’epoca e la mostra organizzata all’Urban Center

Sono state circa 450 le persone che hanno visitato nel fine settimana RetroBike Expo allestita presso l’Urban Center "Sogni" di Tresigallo. "Un successo - dicono gli organizzatori - poichè oltre ai residenti tanti anche i turisti che hanno espresso la loro soddisfazione nel vedere quanto esposto, frutto di tanta passione e cura". La mostra comprendeva una cinquantina di biciclette con più di un secolo di storia, dal 1893 agli anni ‘80 del ‘900 ed ognuna era accompagnato da un cartello informativo con indicazione del modello, delle specifiche tecniche e, quando possibile, delle memorie storiche legate ai proprietari, trasformando ogni esemplare in una testimonianza del passato, tra lavoro, viaggi, ricordi familiari e passioni sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

