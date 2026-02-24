Restyling stadio | proposta definitiva entro metà marzo poi corsa contro il tempo per gli Europei di calcio

Genova Stadium ha consegnato una proposta definitiva per il restyling dello stadio Luigi Ferraris, motivata dalla necessità di completare i lavori in tempo per gli Europei di calcio del 2032. La società, formata da Genoa e Sampdoria, mira a rinnovare l’impianto entro metà marzo, dando il via alla fase finale dei lavori. La sfida principale resta il rispetto della scadenza, con i lavori che devono partire al più presto.

È corsa contro il tempo per arrivare agli Europei di calcio del 2032, che si svolgeranno in Italia, con lo stadio Luigi Ferraris ristrutturato sulla base di una proposta presentata da Genova Stadium, società costituita da Genoa e Sampdoria. Il capoluogo ligure, lo ricordiamo, è tra le città candidate a diventare sede della massima competizione continentale. Innanzitutto, l'iter per la dichiarazione del pubblico interesse della riqualificazione (riconosciuto dalla conferenza dei servizi del 12 febbraio) sarà ratificato dopodomani, giovedì 26 febbraio, con l'approvazione da parte della giunta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

