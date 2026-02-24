Resta aperto per tutto il mese di marzo il punto di ritiro dei kit per la differenziata in centro

Il punto di ritiro dei kit per la differenziata in via Nicola Fabrizi rimane aperto tutto marzo, perché molti residenti del centro non li hanno ancora ritirati. La causa è la mancata consegna dei materiali, che può portare a errori nella raccolta. Il servizio permette di ritirare gratuitamente i kit e favorisce una gestione più corretta dei rifiuti. Chi non ha ancora preso il proprio kit può approfittarne fino alla fine del mese.

Con lo slittamento dell'avvio del servizio, Ambiente ha deciso di tenere aperto lo sportello di via Nicola Fabrizi per dar modo, a chi non lo ha già fatto, di prendere tutto il materiale. I dettagli su giorni e orari Per i residenti del centro che non hanno ancora ritirato i kit della raccolta differenziata c'è ancora tempo: il punto di via Nicola Fabrizi dove prenderlo resterà aperto per tutto il mese di marzo. A comunicarlo è la società Ambiente. Una decisione con cui ci si adegua a quella già presa di rinviare di almeno due mesi l'avvio del servizio nell'ultima area della città dove è previsto l'avvio del porta a porta.