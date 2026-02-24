Resident Evil 7 | Biohazard un video svela come gira su Nintendo Switch 2

Un video rivela come Resident Evil 7: Biohazard gira su Nintendo Switch 2, a causa delle capacità tecniche della console. Il filmato mostra il gameplay in azione, con variazioni nella qualità grafica e fluidità rispetto alle versioni precedenti. Gli sviluppatori hanno testato diverse impostazioni per adattare il survival horror alle specifiche hardware del dispositivo. Il video include scene di combattimento e ambientazioni dettagliate, offrendo uno sguardo diretto sulla resa visiva del gioco.

Un nuovo video tecnico accende i riflettori su Resident Evil 7: Biohazard in versione Nintendo Switch 2, mostrando nel dettaglio come si comporta il survival horror di Capcom sulla console ibrida giapponese. Le analisi parlano chiaro: la conversione appare solida e sorprendentemente stabile. A colpire non è solo la resa visiva, ma soprattutto la fluidità costante. Un risultato che rafforza le aspettative anche per il futuro della saga sulla piattaforma. E il tempismo non è casuale. Il filmato pubblicato da ElAnalistaDeBits (23 febbraio 2026) analizza nel dettaglio la nuova versione del gioco, evidenziando parametri tecnici precisi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4

Resident Evil Requiem riceve il nuovo trailer dedicato alla versione Nintendo Switch 2

