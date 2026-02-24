Reparto ed équipe | tutte le anomalie del Monaldi prima dell’ok ai trapianti

Il reparti e l’équipe del Monaldi hanno registrato numerose irregolarità prima che il ministero decidesse di sospendere il programma pediatrico nel 2017, a causa di un incremento significativo dei decessi. Le autorità sanitarie hanno inviato gli ispettori per verificare le condizioni e hanno riscontrato carenze nella gestione e nella sicurezza. La decisione di chiudere il progetto ha seguito le analisi sui rischi per i piccoli pazienti. La questione resta al centro di un acceso dibattito.

Il calcolo delle probabilità che un evento accada è sempre una questione di numeri, e i numeri, anche nella drammatica storia di Domenico, purtroppo non mentono mai. La cornice della catena di errori su cui indaga la Procura di Napoli non sbalordisce chi lavora tra le mura dell’ospedale Monaldi, e racconta di gravi mancanze tra i corridoi del nosocomio che proseguivano da anni. Quella che, infatti, è sempre stata una struttura di eccellenza, tanto da dare il via ai trapianti di cuore nel 1988 sotto la mano sicura del cardiochirurgo Maurizio Cotrufo, oggi è una realtà dove da tempo si sussurrava che, prima o poi, qualcosa di grave sarebbe successo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Trapianto di cuore fallito al Monaldi, si indaga sul ruolo dell’equipe di BolzanoAl Monaldi, il trapianto di cuore è fallito, e le autorità indagano sulla possibile responsabilità dell’equipe di Bolzano.

“Trapiantato cuore inutilizzabile”, due chirurghi del Monaldi sospesi di trapiantiL’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione.

Argomenti correlati

Bimba sottoposta a un intervento a cuore aperto, i genitori: Grazie a medici e infermieri, professionisti esemplari; Tre anni di attesa e un trapianto salvavita: la mamma ringrazia l’equipe di Malattie Infettive di Frosinone; Bimbo trapiantato, il Monaldi travolto dall’inchiesta, Il reparto è commissariato; I passi della rinascita, la riabilitazione è un lavoro di squadra: le sfide di un reparto in prima linea, viaggio nella Medicina riabilitativa di Forlì.

Dopo l'intervento, ogni giorno conta. Il nostro reparto di Riabilitazione Ortopedica Post-Chirurgica ti offre un percorso personalizzato con un'équipe dedicata: fisiatri, fisioterapisti e infermieri specializzati ti accompagnano verso il recupero funzionale. Palestre ri - facebook.com facebook