Renga a DAZN | Vittoria Sanremo o Champions? Preferirei la Champions Sono in una chat con 120 interisti pazzi furiosi con gente dello spettacolo

Renga ha commentato a DAZN che, tra vittoria a Sanremo e trionfo in Champions, preferirebbe la competizione europea. La scelta deriva dalla passione per il calcio e dalla sua presenza in una chat con 120 tifosi interisti molto appassionati, alcuni dello spettacolo. La sua opinione ha suscitato sorpresa tra i fan, che seguono con attenzione ogni sua parola. Renga si è mostrato entusiasta di condividere questa passione con amici e follower.

Inter News 24 Renga, tra i partecipanti al Festival di Sanremo che inizierà questa sera, ha rilasciato dichiarazioni da vero interista. Francesco Renga ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, il cantante sarà tra i partecipanti al Festival di Sanremo che inizia questa sera. Noto tifoso nerazzurro ha risposto alla domanda: «E' più probabile la mia vittoria a Sanremo o quella dell'Inter in Champions?» La sua risposta è da vero interista: «Dell'Inter sicuro, o almeno è quello che preferirei io». La rivelazione sulla chat con 120 tifosi interisti: sentite Renga. Renga ha poi raccontato di appartenere ad una chat con altri tifosi interisti, tra questi anche Valentino Rossi, idolo assoluto di tutti gli italiani o quasi.