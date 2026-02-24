Rende 2026 | bilancio senza obiettivi città in attesa di futuro

Il bilancio 2026 di Rende nasce dalla mancanza di obiettivi chiari, lasciando la città in attesa di sviluppi concreti. La proposta, che si presenta con numeri consolidati, riceve critiche per la scarsa attenzione a progetti a lungo termine. I cittadini cercano risposte su come migliorare servizi e infrastrutture, ma il documento sembra concentrarsi solo su aspetti tecnici. Il Consiglio comunale si prepara a discutere questa proposta senza indicazioni precise sul futuro della città.

Un bilancio senza bussola: la città tra cartelli e attese. Il bilancio 2026 di Rende approda in Consiglio comunale tra le critiche dell’opposizione, che lo giudica tecnicamente solido ma privo di visione strategica. La sala consiliare è stata teatro di un acceso dibattito sul documento di previsione, definito da ragionieri, non da politici dall’opposizione. La città, secondo le critiche, appare più beneficiaria che protagonista del proprio sviluppo, con poche iniziative autonome. Al centro delle critiche, la mancanza di un piano di investimenti finanziato con risorse proprie e l’assenza di obiettivi misurabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rende: al via il voto sul Bilancio 2026-2028, definita la programmazione finanziaria triennale per la città.Rende, lunedì 23 febbraio, il Consiglio Comunale si riunisce alle 9:30 per votare sul Bilancio 2026-2028, una decisione che definirà le risorse e le priorità della città per i prossimi tre anni.

Il governo conferma risorse per le aree colpite dal maltempo, bilancio aggiornato senza rinunce agli obiettivi economiciIl governo ha annunciato di aver confermato i fondi destinati alle zone colpite dal maltempo.

Bilancio Rende 2026, l’affondo di Ghionna e dell’opposizione: «Conti ordinati ma città senza visione»Il Capogruppo di Futuro, Marco Ghionna, guida il fronte del no al bilancio di previsione 2026 del Comune di Rende. cosenzapost.it

Rende, «bilancio di previsione privo di una visione politica»La minoranza di centrodestra motiva così il proprio voto contrario al documento: «Non basta chiudere i conti, bisogna essere in grado di indicare una direzione» ... cosenzachannel.it

