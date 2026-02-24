Relazione online ma è un raggiro In tre a processo

Tre uomini nigeriani affrontano un processo per una truffa online: avevano architettato una

Si è aperto in Tribunale il procedimento penale per truffa aggravata a carico di tre nigeriani, accusati di aver orchestrato una “ romance scam ” ai danni di una donna in condizioni di particolare vulnerabilità emotiva. Uno degli imputati ha già ottenuto la messa alla prova, un secondo - residente a Savona - è a giudizio, il terzo risulta irreperibile. Secondo le accuse, nell’estate 2021 la vittima sarebbe stata agganciata tramite un falso profilo Facebook riconducibile a un sedicente medico statunitense impegnato in missioni Onu in Medio Oriente. L’aggancio si sarebbe poi spostato su Hangouts, piattaforma ritenuta funzionale a eludere controlli e a intensificare il rapporto fiduciario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

